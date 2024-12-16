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Названы преимущества корейских мини-РСЗО

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Фото: Danish Siddiqui / Reuters.

Лебедев: северокорейские мини-РСЗО — лучшее оружие поддержки

Выпускаемые в КНДР малогабаритные реактивные системы залпового огня (РСЗО) могут стать эффективным оружием для поддержки пехоты на малых дистанциях. Преимущества северокорейских мини-РСЗО назвал военный эксперт Виталий Лебедев в материале для журнала «Национальная оборона».

Он отметил, что корейские РСЗО «Тип-75» калибра 107 миллиметров — это компактное, дешевое и простое в эксплуатации средство поражения. Снаряды весом около 19 килограммов могут нести осколочно-фугасные, кассетные и фугасно-зажигательные боевые части. Дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом составляет 8,5 километра.

«Несмотря на то, что данные системы считаются устаревшими, по совокупности характеристик — это один из лучших вариантов простого и мощного оружия поддержки на коротких дистанциях, особенно при использовании на низовом уровне с применением различных разведывательных беспилотных летательных аппаратов», — пишет Лебедев.

В марте стало известно, что в Северной Корее провели учебные стрельбы с использованием новых РСЗО калибра 600 миллиметров. В ходе испытаний военные провели имитационное испытание воздушного подрыва снаряда сверхкрупной РСЗО над целью.

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