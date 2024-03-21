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В КНДР провели стрельбы с самыми крупными РСЗО

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Фото: Jo Yong hak / Reuters
Фото: Jo Yong hak / Reuters.

ЦТАК: в КНДР провели стрельбы с новыми РСЗО калибра 600 миллиметров

В Северной Корее провели учебные стрельбы с использованием новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров, которые стали самыми крупными РСЗО в арсенале КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что целью стрельб была проверка боевых возможностей РСЗО, которые на Западе получили обозначение KN-25. Также на учениях задействовали автоматическую систему управления огнем батареи РСЗО.

На фотографиях виден одновременный залп шести установок и момент попадания по цели на небольшом острове. После отработки залпового огня военные провели имитационное испытание воздушного подрыва снаряда сверхкрупной РСЗО над целью.

Пусковые установки РСЗО на четырехосном колесном шасси несут по четыре ракеты.

В феврале стало известно, что в Северной Корее создали управляемый снаряд калибра 240 миллиметров для РСЗО, который может стать аналогом американских снарядов РСЗО HIMARS.

В январе 2023 года ЦТАК сообщило, что военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 сверхкрупных РСЗО, которые могут запускать ракеты с тактическими ядерными боеголовками.

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Страны
КНДР
США
Продукция
HIMARS
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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