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Правозащитники испугались полицейского ИИ

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Фото: LAPD / Reuters
Фото: LAPD / Reuters.

В США призвали отказаться от использования ИИ для написания полицейских отчетов

Американские правозащитники призвали полицию не использовать искусственный интеллект (ИИ) для написания протоколов и отчетов. На это обратило внимание издание The Register.

Представители Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) опубликовали заявление, в котором призвали полицию США отказаться от ИИ в своей работе. В середине 2024 года некоторые полицейские отделения начали использовать виртуального помощника от Axon для составления отчетов. По словам сотрудников полиции, ИИ помог им отвлечься от бумажной работы.

В ACLU заметили, что напуганы этим фактом и полагают, что ИИ будет совершать фатальные ошибки и может быть предвзятым. По их мнению, офицеры полиции будут излишне полагаться на новые технологии и забывать важные детали в административных и уголовных делах. «Полицейские отчеты играют решающую роль в нашей системе правосудия», — подчеркнули в организации.

Журналисты The Register заметили, что у компании Axon, которая также поставляет американской полиции нагрудные камеры, не самая лучшая репутация среди правозащитников. Они напомнили, что в 2022 году фирма предложила оснащать дистанционно управляемые дроны электрошокерами, но после бурной общественной реакции отказалась от этой идеи.

В ноябре международная группа ученых назвала искусственный интеллект причиной увеличения количества электронных отходов. По их мнению, активное использование ИИ приведет к быстрому устареванию компьютеров и необходимости обновления оборудования.

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