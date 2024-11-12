ИИ назвали причиной увеличения отходов

Nature: из-за ИИ количество отходов вырастет до 5 миллионов тонн к 2030 году

Искусственный интеллект (ИИ) назвали причиной увеличения количества электронных отходов. Исследование опубликовано в журнале Nature Computational Science.

Международная группа ученых заявила, что активное использование больших языковых моделей (LLM) приведет к быстрому устареванию компьютеров и необходимости обновления оборудования. Из-за этого, по самым пессимистичным прогнозам экспертов, количество электронных отходов увеличится до 5 миллионов тонн в период с 2023 по 2030 год.

В исследовании говорится, что люди могут не понимать, как много дополнительных отходов появится. В качестве примера они привели статистику, по которой в 2023 году электронных отходов стало больше на 2,6 тысячи тонн. По их словам, 5 миллионов тонн отходов появится моментально, если, например, каждый человек на планете выбросит свой смартфон.

В материале говорится, что производители оборудования и операторы ИИ должны думать над тем, чтобы повторно использовать электронные компоненты. При экономном использовании оборудования можно сократить количество отходов, связанных с ИИ, на 86 процентов.

В конце октября 2023 года специалисты некоммерческой североамериканской организации «Группа исследования общественных интересов» (PIRG) попросили Microsoft продлить поддержку Windows 10. По их словам, из-за окончания поддержки ОС людям придется покупать новые ПК и выбрасывать старые, что приведет к увеличению количества отходов.