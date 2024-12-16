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Российские саперы получили наборы для работы с магнитными минами

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Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com.

«Известия»: российские саперы получили немагнитные наборы для разминирования

Работающая в новых регионах России служба гуманитарного разминирования начала получать немагнитные наборы сапера, которые позволяют работать с магнитными минами. Об этом пишут «Известия».

Для саперов разработали специальную сумку с ячейками для хранения инструментов. Сумка оснащена полозьями, которые позволяют тянуть ее за собой по земле. Такое решение позволяет освободить саперам руки для щупа и миноискателя.

В набор также входят 33 маркера для пометок на участке разминирования и два щупа. Первый щуп оснащен диэлектрическими иглами для классификации мин, а второе изделие, созданное из гибкой пластмассы, предназначено для обнаружения растяжек. Кроме того, в комплект включили саперную кошку со шнуром, которая позволяет сдернуть мину с безопасного расстояния. Для раскопки обнаруженных взрывоопасных предметов предназначены трехгранные ножи и малые лопатки, которые изготавливают из титана или пластика.

«Сейчас стали ставить хитрые ловушки, которые срабатывают на магнитное поле — на металл, конечно, в первую очередь», — сообщил генеральный директор инженерно-саперной компании «Комплит техник» Вячеслав Ковалевский.

Ранее в декабре в пресс-службе компании «Комплит техник» сообщили, что саперы гуманитарного разминирования получили первую партию специальных бронежилетов «Ярл». Изделие создано с использованием сверхвысокомолекулярного полиэтилена и параарамидного волокна.

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Страны
Россия
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