Минный нрав: созданы комплекты для обезвреживания устройств с магнитным взрывателем

Саперы в Донбассе часто сталкиваются с подобными взрывоопасными предметами

В службу гуманитарного разминирования, действующую в Донбассе, начали поставлять немагнитные наборы сапера. В них входят минные маркеры из прочного пластмассового материала, саперные щупы с двумя диэлектрическими иглами, маркеры гуманитарного разминирования из стеклопластика и другое снаряжение, не содержащее металлические элементы. Эксперты отмечают, что они позволяют работать с минами, снабженными магнитными взрывателями, — их особенно много поступает в зону СВО из стран НАТО.

Что входит в набор разминирования

Для саперов гуманитарного разминирования разработана специальная сумка защитного цвета, поделенная на ячейки, в которых хранится всё содержимое. У нее есть специальные полозья, что позволяет тянуть ее за собой по земле. При разминировании сумка крепится шнуром с карабином к бронежилету и передвигается вслед за сапером. Такое решение позволяет освободить саперам руки, что очень важно при выполнении задач по разминированию, так как в одной руке необходимо держать миноискатель, а в другой — саперный щуп.

— Также в набор входят различные цветные маркеры гуманитарного разминирования, которые определены стандартами операционных процедур, — рассказал «Известиям» исполнительный директор компании-производителя «Ярл». — Для специалиста гуманитарного разминирования это свой определенный язык, который они понимают на миноопасном участке.

В набор входят маркеры в количестве 33 штук длиной 65–70 см, выполненные из качественного стеклопластика. Маркер с синим оголовьем определяет место начала и окончания работ на полосе, служит для удобства измерения площадки, очищенной от взрывоопасных предметов (ВОП). Маркер с красным оголовьем определяет место обнаружения ВОП, маркер с желтым оголовьем — место уничтожения ВОП, маркер с белым оголовьем применяется для ограждения безопасных мест, элементов рабочей площадки. Кроме этого, набор оснащен двумя щупами. Первый — основной саперный щуп с диэлектрическими иглами для определения границ и дальнейшей классификации мин. Второй щуп предназначен для обнаружения растяжек. Он изготовлен из гибкой пластмассы.

Кроме того, в набор входит саперная кошка со шнуром. До 30% мин устанавливаются на неизвлекаемость и уничтожаются накладными зарядами. А в случаях невозможности — на месте сдергиваются кошкой с безопасного расстояния или из укрытия, рассказал специалист.

Для раскопки обнаруженных мин и других взрывоопасных предметов в наборе представлены трехгранные ножи, малые лопатки, изготовленные из титана или пластмассы, в количестве трех штук. Они применяются в зависимости от твердости грунта.

Все элементы набора изготовлены из качественных отечественных материалов. Перед разработкой производители консультировались с саперами, занимающимися гуманитарным разминированием на новых территориях.

— Сейчас стали ставить хитрые ловушки, которые срабатывают на магнитное поле — на металл, конечно, в первую очередь, — рассказал генеральный директор инженерно-саперной компании «Комплит Техник» Вячеслав Ковалевский. — Саперам запрещено брать с собой телефон. Во-первых, чтобы не отвлекал. Во-вторых, чтобы не передать геолокацию противнику для применения им ракетно-артиллерийских средств.

Найти и обезвредить

Такие наборы нашим саперам, безусловно, нужны, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Мины, которые реагируют на металл и взрываются при его приближении, украинской стороне в достаточно больших количествах поставляют западные страны, — рассказал он. — Они используются очень активно. Такие мины очень чувствительны, и были уже случаи подрывов. Поле боя изменилось. Мины уже не только закапывают в землю, и подрываются они не только от того, что на них наступили или наехали.

Магнитные и другие мины-ловушки используют для того, чтобы увеличить потери противника, нанести больше увечий, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Саперам тяжело их обезвреживать, — отметил эксперт. — Таким образом противник добивается еще одной цели: не дает хорошо и быстро очистить местность, увеличивает время работ. Это замедляет продвижение наших сил, мешает использовать земли в мирных целях.

Кроме того, Юрий Лямин напомнил, что украинские войска активно минировали территорию Донбасса еще до СВО.

— ВСУ мины не только устанавливали, но и забрасывали системами дистанционного минирования населенные пункты, — напомнил он. — В последние годы из-за частоты применения такого способа минирования это стало серьезной проблемой.

Гуманитарное разминирование на новых территориях

В этом году на освобожденных территориях начали работать компании гуманитарного разминирования. Главная задача их сотрудников — удалить все взрывоопасные и металлические предметы на глубине до 50 см. Только после этого земли можно возвращать в хозяйственный оборот. Военные саперы, как правило, тотального разминирования не ведут — они очищают проходы для безопасного снабжения или продвижения войск.

Ранее «Известия» писали, как одна из таких компаний — «Комплит Техник» — очистила от взрывоопасных предметов просеку с опорами ЛЭП и прилегающий к ней участок леса в Луганской Народной Республике.

Территория оказалась непростой. До начала СВО недалеко от нее располагался лагерь одного из украинских националистических батальонов. Весной 2022-го в этой местности шли бои, войска ЛНР и РФ прорывали оборону противника. Разгромив украинские подразделения, они быстро ушли вперед, разминировав только узкие проходы, обеспечивающие продвижение войск.

После предварительного разминирования саперам пришлось вырубить лесной «подшерсток», и лишь затем они приступили к итоговой, более детальной и тщательной работе по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов.

Богдан Степовой