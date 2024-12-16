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Пентагон подтвердил успешное испытание гиперзвуковой ракеты

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Фото: DVIDS / Reuters
Фото: DVIDS / Reuters.

Пентагон заявил, что США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Сухопутная армия совместно с Военно-морскими силами (ВМС) США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Тестовый запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде. Уточняется, что это было первое испытание с боевыми стрельбами.

Ранее Центр анализа стратегий и технологий узнал, что в США провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Старт ракеты Dark Eagle («Темный орел») был выполнен из штатной пусковой установки.

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