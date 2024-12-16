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США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

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Фото: United States Navy / Wikipedia
Фото: United States Navy / Wikipedia.

США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности LRHW

В США провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий.

Старт ракеты Dark Eagle («Темный орел») из штатной пусковой установки был осуществлен с мыса Канаверал. Предположительно, это первое испытание, завершившееся успешно.

LRHW способна преодолевать расстояние до трех тысяч километров. При этом гиперзвуковой планирующий блок ракеты, по задумке конструкторов, должен развивать скорость свыше 6000 тысяч километров в час.

Ракета разрабатывается корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Соглашение не разрешало подписавшим его сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
РСМД
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