В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste

7 декабря 2024 года в Ливорно состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Италии универсального десантного корабля L 9890 Trieste, ставшего крупнейшим боевым кораблем, построенным в Италии со времен Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент Италии Серджо Маттарела.

Новый итальянский универсальный десантный корабль L 9890 Trieste (c) ВМС Италии

В составе ВМС Италии Trieste номинально заменил легкий авианосец C 551 Giuseppe Garibaldi. официально выведенный из состава флота 1 октября 2024 года. Универсальный десантный корабль Trieste войдет в состав базирующейся на Таранто 3-й дивизии итальянского флота и станет флагманом Амфибийной оперативной группы (Amphibious Task Group - ATG), которая вместе с авианосной ударной группой (Carrier Strike Group - CGS, с авианосцем С 550 Cavour в качестве флагмана) составляет Экспедиционное оперативное соединение (Expeditionary Task Force - ETF), представляющее собой главную силу итальянского флота ВМС.

Постройка для ВМС Италии универсального десантного корабля (УДК, - Landing Helicopter Dock, LHD) была внесена в планы строительства итальянского флота в 2010 году, когда начались проектные работы по кораблю. Постройка УДК была утверждена принятым итальянским парламентом в мае 2015 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства УДК (для "гуманитарных операций"), данный закон предусматривал постройку для итальянского флота также шести (затем семи) больших "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц была заявлена 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля), корабля комплексного снабжения LLS (плановая стоимость 325 млн евро, был построен как Vulcano) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку осуществила компания Intermarine).

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. В результате УДК к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 38 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль (именуемый "многоцелевым УДК") с планируемым базированием истребителей F-35B (при том, что ранее введенный в состав ВМС Италии авианосец Cavour имеет 30 тысяч тонн полного водоизмещения и наибольшую длину 244 метра). Корабли типа РРА также превратились фактически в большие многоцелевые фрегаты нового поколения, с общей стоимостью семи законтрактованных кораблей в 3,9 млрд евро.

Контракт стоимостью 1,126 млрд евро на постройку УДК был выдан управлением военно-морских вооружений (NAVARM) министерства обороны Италии 1 июля 2015 года консорциуму Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), образованному объединениями Fincantieri и Finmeccanica (ныне Leonardo). Из указанной стоимости контракта на долю Fincantieri приходилось 853 млн евро и на долю Leonardo - 273 млн евро. С учетом дополнительных работ общая контрактная стоимость корабля составила 1,171 млрд евро.

Церемония первой резки стали для корабля состоялась на верфи объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя 12 июля 2017 года, церемония официальной закладки Trieste состоялась там 20 февраля 2018 года, а спуск на воду был произведен 25 мая 2019 года. После спуска на воду корабль 7 января 2020 года был отбуксирован для достройки на верфь Fincantieri в Мудджиано в Специи. 12 августа 2021 года корабль впервые вышел в море на ходовые испытания, и в целом процесс испытаний продлился более трех лет. До настоящего времени Trieste продолжает базироваться на Специю.

Новый итальянский УДК является крупным кораблем, полное водоизмещение которого в различных источниках сейчас приводится от 37500 до 38000 тонн. Согласно официальным данным Fincantieri, наибольшая длина корабля составляет 245 м, длина между перпендикулярами 213,4 м, наибольшая ширина 36 м (по ватерлинии - 27,7 м), осадка 7,2 м. Корабль имеет комбинированную двухвальную дизель-газотурбинную главную энергетическую установку по схеме CODOG, включающую две форсажные газовые турбины Rolls-Royce MT30 мощностью по 48500 л.с., два дизельных двигателя MAN 20V32/44CR по 15000 л.с. и два электромотора малого хода по 5,2 МВт. Для выработки электроэнергии используются четыре дизель-генератора MAN 9L32/44CR мощностью по 5,2 МВт. Скорость полного хода корабля 25 уз, экономического - 16 уз, малого (под электромоторами) - 10 уз. Дальность плавания экономическим ходом 7000 миль, автономность 30 суток.

Корабль имеет вместимость 1064 человека, из которых 460 человек штатная численность экипажа с авиагруппой, а 604 человека - десанта. В перегрузочном варианте возможно размещение на борту более 700 десантников либо эвакуируемых. Имеется госпиталь на 27 коек. УДК оснащен танковым трюмом c размещением технике в линиях до 1200 погонных м (способным принимать технику массой до 60 т) и доковой камерой размерами 50 на 15 м, вмещающей четыре танкодесантных катера типа LCU/LCM или один десантный катер на воздушной подушке американского типа LCAC. Также корабль принимает два малых 15-метровых скоростных десантных катера.

Корабль обеспечивает в ангаре длиной 107,8 м и шириной 21 м (площадь 2600 кв м против 2500 кв м у авианосца Cаvour) постоянное базирование 12 крупных вертолетов типа AW101 или NH90, или сочетания из 18-20 крупных и средних вертолетов, или в качестве альтернативы, от четырех до восьми самолетов F-35B и от четырех до девяти вертолетов. На полетной палубе размерами 230 на 36 м имеются девять площадок для вертолетов или четыре посадочные позиции для самолетов F-35B, имеются два подъемника. Для взлета F-35B установлен трамплин с углом 12 град. Сообщается, что окончательно корабль будет оборудован для несения самолетов F-35B в третьем квартале 2025 года, после чего отправится в США для отработки полетов F-35B с него.

В отличие от УДК других стран мира, Trieste получил весьма мощное радиоэлектронное оборудование и вооружение, включая радиолокационный комплекс Leonardo Kronos Dual Band (Kronos StarFire) в варианте с РЛС с АФАР Х-диапазона (в последующем возможна также установка полного варианта комплекса Kronos Quad с антенной также С-диапазона) и РЛС Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона. Установлены РЛС управления полетами авиации Leonardo SPN-720, АСБУ Leonardo CMS SADOC Mk 4 и буксируемая ГАС Leonardo Black Snake (в основном для противоторпедной защиты), а также мощные средства РЭБ, включая новый комплекс РЭБ Elettronica Zeus и комплекс выстреливаемых помех Leonardo ODLS-20. Вооружение включает 16 вертикальных пусковых установок Sylver A50 для ЗУР Aster 15 или Aster 30 (или 64 ЗУР CAMM-ER), три 76-мм универсальных артиллерийских комплекса Leonardo Super Rapid Strales и три 25-мм и шесть 12,7-мм дистанционно управляемых установок производства Leonardo.

Церемония официального ввода в состав ВМС Италии универсального десантного корабля L 9890 Trieste, с участием президента Италии Серджо Маттарелы. Ливорно, 07.12.2024 (с) ВМС Италии

Новый итальянский универсальный десантный корабль L 9890 Trieste (c) ВМС Италии

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