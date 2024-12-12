Конгресс США сократит количество заказанных F-35

Defense News: конгресс США сократит количество заказанных истребителей F-35

Конгресс США планирует сократить количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые Пентагон намерен заказать в 2025 году. Об этом сообщает Defense News.

«Предлагаемый закон о выделении средств на национальную оборону на 2025 финансовый год, который законодатели опубликовали в субботу, также ограничит количество вновь приобретенных истребителей, которые будут поставлены военным, до тех пор, пока Пентагон не покажет, как он планирует устранить несколько проблем с программой Joint Strike Fighter (JSF)», — пишет издание.

Изначально военные планировали приобрести 68 самолетов, но Конгресс хочет ограничить количество новых истребителей до 48 единиц. 30 самолетов F-35A могут приобрести Военно-воздушные силы, Корпусу морской пехоты и Военно-морскому флоту предлагают заказать по девять самолетов F-35B и F-35C.

Отмечается, что законодатели проявляют все большее недовольство программой JSF из-за задержек. В частности, из-за проблем с модернизаций самолетов в рамках пакета Technology Refresh 3 (TR-3) почти на год растянулась поставка партии F-35, которую планировали передать летом 2023 года.

В декабре прошлого года стало известно, что компания Lockheed Martin построила меньше половины заказанных истребителей пятого поколения F-35 с пакетом модернизации TR-3. Задержку объяснили недостатком ключевых деталей.