В России оценили защищенность «Торнадо»

Бронестекло грузовика «Торнадо-У» выдержало попадание осколков

Кабина российского грузовика «Торнадо-У» выдержала попадание осколков боеприпаса в зоне проведения СВО. Защищенность машины оценил Telegram-канал «Уголок Ситха».

Канал опубликовал фотографии «Торнадо-У», попавшего под обстрел. Отмечается, что осколки снаряда не смогли пробить многослойное бронестекло машины.

«Результаты попадания осколков по бронированной кабине армейского грузового автомобиля "Торнадо-У". Бронестекло — мое почтение», — пишет автор.

Трехосный полноприводный грузовик Урал-63706 «Торнадо-У» выпускают с 2016 года. Машина получила турбодизельный двигатель ЯМЗ-652 мощностью 412 лошадиных сил. Бронирование кабины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра. Автомобиль развивает скорость до 100 километров в час.

В ноябре 2023 года стало известно, что Научно-производственное объединение специальных материалов разработало комплект легкого дифференцированного бронирования для автомобилей, использующихся в зоне проведения специальной военной операции. Защитные элементы могут выдержать обстрел из автоматов и винтовок, а также попадание осколков снарядов.