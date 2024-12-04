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На Восточный доставили болотоходы для пилотируемого корабля

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Болотоход. Архивное фото. Фото: VideoFromEveryWhere / Shutterstock / Fotodom
Болотоход. Архивное фото. Фото: VideoFromEveryWhere / Shutterstock / Fotodom.

«Роскосмос»: на Восточный доставили болотоходы и автомобиль видеофиксации

На космодром Восточный доставили технику для обеспечения посадки и обслуживания перспективного пилотируемого космического корабля. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«На космодром прибыли двухзвенники-болотоходы на гусеничном ходу со спецчастью и автомобиль видеофиксации и передачи звуковой информации», — заявили в госкомпании.

В апреле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что в 2028 году с космодрома Восточный на тяжелой ракете «Ангара-А5» планируется запустить пилотируемый корабль.

В апреле 2023 года глава «Роскосмоса» заявил, что летные испытания перспективного пилотируемого корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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