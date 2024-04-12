«Роскосмос» пообещал в 2028 году запустить на «Ангаре» пилотируемый корабль

Борисов: в 2028 году на ракете «Ангара» будет запущен пилотируемый корабль

В 2028 году с космодрома Восточный на тяжелой ракете «Ангара-А5» планируется запустить пилотируемый корабль, пообещал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам предстоит еще очень много работать с этой ракетой, чтобы обеспечить ее надежность. А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль», — сказал руководитель.

11 апреля на Восточном с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».

В апреле 2023 года генеральный директор «Роскосмоса» заявил, что летные испытания перспективного пилотируемого корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

ЖЗЛ