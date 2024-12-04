Войти
Lenta.ru

Новый еврокомиссар обозначил приоритеты ЕС в космосе

578
0
0
Андрюс Кубилюс. Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com
Андрюс Кубилюс. Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com.

SpaceNews: в космосе ЕС сосредоточится на конкурентоспособности и безопасности

В ближайшие пять лет Европейский Союз в области космонавтики сосредоточится на повышении конкурентоспособности и безопасности, заявил членам Европейского парламента недавно назначенный на пост еврокомиссара по обороне и космосу бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Об этом пишет издание SpaceNews.

По мнению чиновника, основные проблемы ЕС в области космоса заключаются в нехватке финансирования, «фрагментированной нормативно-правовой базе» европейских стран и рисках безопасности.

Говоря о текущих программах ЕС, новый еврокомиссар пообещал продолжить оказывать поддержку программам Copernicus, Galileo и Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²).

Кубилюс выделил пять новых инициатив, над которыми он планирует работать в течение своего пятилетнего срока: повышение доступа ЕС в космос, поддержка конкурентоспособности Европы на мировой космическом рынке, планирование следующей многолетней финансовой структуры для ЕС, «отражающей новый уровень амбиций», и реагирование на растущие угрозы космическим активам.

«Эти инициативы позволят Европе занять лидирующие позиции в космосе, тем самым повысив наш технологический суверенитет, конкурентоспособность, наши возможности в области безопасности и обороны и в конечном итоге — нашу стратегическую автономию», — заявил чиновник.

В ноябре издание сообщило, что создание европейской спутниковой системы IRIS² сталкивается со сложностями в графиках реализации, масштабировании и конкуренции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине