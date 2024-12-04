Новый еврокомиссар обозначил приоритеты ЕС в космосе

SpaceNews: в космосе ЕС сосредоточится на конкурентоспособности и безопасности

В ближайшие пять лет Европейский Союз в области космонавтики сосредоточится на повышении конкурентоспособности и безопасности, заявил членам Европейского парламента недавно назначенный на пост еврокомиссара по обороне и космосу бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Об этом пишет издание SpaceNews.

По мнению чиновника, основные проблемы ЕС в области космоса заключаются в нехватке финансирования, «фрагментированной нормативно-правовой базе» европейских стран и рисках безопасности.

Говоря о текущих программах ЕС, новый еврокомиссар пообещал продолжить оказывать поддержку программам Copernicus, Galileo и Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²).

Кубилюс выделил пять новых инициатив, над которыми он планирует работать в течение своего пятилетнего срока: повышение доступа ЕС в космос, поддержка конкурентоспособности Европы на мировой космическом рынке, планирование следующей многолетней финансовой структуры для ЕС, «отражающей новый уровень амбиций», и реагирование на растущие угрозы космическим активам.

«Эти инициативы позволят Европе занять лидирующие позиции в космосе, тем самым повысив наш технологический суверенитет, конкурентоспособность, наши возможности в области безопасности и обороны и в конечном итоге — нашу стратегическую автономию», — заявил чиновник.

В ноябре издание сообщило, что создание европейской спутниковой системы IRIS² сталкивается со сложностями в графиках реализации, масштабировании и конкуренции.