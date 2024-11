Стало известно о сложностях с европейской спутниковой системой IRIS²

SpaceNews: европейская спутниковая система IRIS² сталкивается со сложностями

Создание европейской спутниковой системы Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) сталкивается со сложностями. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Согласно панельной дискуссии, состоявшейся 19 ноября на выставке Space Tech Expo Europe в Бремене, создание IRIS² продвигается вперед, однако сама система сталкивается с трудностями в графиках реализации, масштабировании и конкуренции.

Участвовавшие в обсуждении представители отрасли спутниковой связи согласились с тем, что коммерческому варианту использования IRIS² будет трудно конкурировать с системой Starlink, тогда как для военных и правительственных приложений европейское решение будет сохранять свою актуальность.

По словам главного директора по программам в компании Rivada Space Networks Клеменса Кайзера, прогресс Европы в развитии спутниковой группировки сдерживает слишком осторожный подход. Эксперт уверен, что американские партнеры в этом вопросе действуют решительнее. «У IRIS² есть проблема со слишком большим количеством заинтересованных лиц, клиентов, и они хотят получить все», — сказал Кайзер.

В октябре издание сообщило, что Еврокомиссия вернулась к отложенным планам создания спутниковой системы IRIS². Контракт на разработку, запуск и обслуживание более 290 спутников к 2030-му планируется заключить до конца года с тремя европейскими компаниями после завершения обсуждения всех основных деталей.