Войти
Lenta.ru

Стало известно о сложностях с европейской спутниковой системой IRIS²

413
0
0
Фото: Pablo Sanhueza / Reuters
Фото: Pablo Sanhueza / Reuters.

SpaceNews: европейская спутниковая система IRIS² сталкивается со сложностями

Создание европейской спутниковой системы Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) сталкивается со сложностями. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Согласно панельной дискуссии, состоявшейся 19 ноября на выставке Space Tech Expo Europe в Бремене, создание IRIS² продвигается вперед, однако сама система сталкивается с трудностями в графиках реализации, масштабировании и конкуренции.

Участвовавшие в обсуждении представители отрасли спутниковой связи согласились с тем, что коммерческому варианту использования IRIS² будет трудно конкурировать с системой Starlink, тогда как для военных и правительственных приложений европейское решение будет сохранять свою актуальность.

По словам главного директора по программам в компании Rivada Space Networks Клеменса Кайзера, прогресс Европы в развитии спутниковой группировки сдерживает слишком осторожный подход. Эксперт уверен, что американские партнеры в этом вопросе действуют решительнее. «У IRIS² есть проблема со слишком большим количеством заинтересованных лиц, клиентов, и они хотят получить все», — сказал Кайзер.

В октябре издание сообщило, что Еврокомиссия вернулась к отложенным планам создания спутниковой системы IRIS². Контракт на разработку, запуск и обслуживание более 290 спутников к 2030-му планируется заключить до конца года с тремя европейскими компаниями после завершения обсуждения всех основных деталей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России