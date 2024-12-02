Военные атташе натовских посольств на территории «Южмаша» несколько дней изучали последствия удара «Орешником»

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Украинские источники сообщают о том, что военные атташе ряда посольств стран НАТО проводили мониторинг на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске после удара, нанесённого по одному из крупнейших предприятий Украины гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Напомним, что удар был нанесён ранним утром 21 ноября в ответ на удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по Брянской и Курской областям соответственно.

В сообщениях говорится о том, что натовские военные атташе изучали не только то, что СБУ представило в качестве фрагментов новейшей российской баллистической ракеты, но и результаты попадания по «Южмашу».

Также самой Украиной совместно с натовскими офицерами и сотрудниками Южного машиностроительного завода создавались рабочие группы, которые анализировали ту информацию, которую удалось после прилёта «Орешника» собрать и так или иначе структурировать.

О том, к каким выводам натовские военные атташе и члены упомянутых рабочих групп пришли, пока не сообщается. Кроме одного нюанса.

Заключается этот нюанс в следующем: несмотря на запросы Киевом поставок на Украину американских систем ПРО, включая THAAD, США «пока не видят такой возможности». Вероятно, связано это с тем, что никакой THAAD не способен на сегодняшний день реально справляться с гиперзвуковыми боевыми блоками российского «Орешника», а при учёте того, что THAAD – система весьма дефицитная, делиться ею с Украиной, да ещё и фактически даром, Вашингтон пока явно не решается.