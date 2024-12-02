«Калашников» построит цех гальваники для нужд СВО

«Калашников»: завод «Маяк» построит цех гальваники для нужд СВО

Завод «Маяк» построит цех гальваники для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Площадь производства составит около 2500 квадратным метров. Строительство корпуса планируется завершить к июню 2025-го. «Этот срок мы должны выдержать, потому что нашу продукцию ждут военнослужащие в частях и подразделениях Российской армии, в том числе, в зоне СВО», — сказал генеральный директор завода Виктор Жилкин.

Ранее концерн сообщил, что государственный контракт 2024 года на поставки автоматов АК-12 образца 2023-го выполнен в полном объеме.

В сентябре «Калашников» рассказал, что на Липецком механическом заводе (ЛМЗ) открыли новый цех по ремонту гусеничных машин и самоходных шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) из зоны СВО.