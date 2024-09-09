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В России открыли новый цех по ремонту машин ЗРК из зоны СВО

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Калашников»: на ЛМЗ открыли новый цех по ремонту шасси ЗРК из зоны СВО

На Липецком механическом заводе (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») открыли новый цех по ремонту гусеничных машин и самоходных шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) из зоны спецоперации (СВО). Об этом сообщили в концерне.

«В период СВО Липецкий механический завод уделяет особое внимание ремонту гусеничных машин для ЗРК. Прогнозируем, что со временем ЛМЗ станет опорным предприятием ОПК России в данном сегменте. Для этого у него есть все необходимые профессиональные и технологические компетенции, соответствующие производственные мощности», — сказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

В августе в концерне сообщили, что ЛМЗ выполнил государственный оборонный заказ за первое полугодие по поставке самоходных гусеничных шасси. Кроме того, в 2024 году предприятие приступило к серийному выпуску комплектов дополнительной защиты для бронетехники.

В июле стало известно, что ЛМЗ, который выпускает шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4, нарастит выпуск изделий.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
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