Российское предприятие выполнило ГОЗ за первое полугодие

Липецкий механический завод выполнил ГОЗ за первое полугодие

Липецкий механический завод (ЛМЗ) выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) за первое полугодие по поставке самоходных гусеничных шасси. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

В 2024 году предприятие приступило к серийному выпуску комплектов дополнительной защиты для бронетехники, а также расширило номенклатуру гусеничных машин для зенитных ракетных комплексов.

В июле концерн сообщил, что нарастил выпуск продукции гражданского и военного назначения в первом полугодии 2024 года.

В том же месяце «Калашников» заметил, что ЛМЗ, который выпускает гусеничные шасси для зенитных ракетных комплексов С-300ВМ и С-300В4, нарастит выпуск изделий.