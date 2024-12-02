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В НАСА обозначили «преимущества» отмены лунного ровера VIPER

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

НАСА: при отправке ровера VIPER на Луну пришлось бы отменять другие миссии

В случае отправки ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну НАСА пришлось бы отменить другие миссии. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В американском космическом агентстве в ответ на соответствующий запрос обозначили «преимущества», которые принесла отмена запуска лунного планетохода. Согласно НАСА, таким образом удалось сохранить до четырех лунных коммерческих миссий, работы по которым ведутся в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Так, если бы VIPER был запущен в 2025 году, то агентство потеряло бы средства в размере, достаточном для запуска одной коммерческой миссии. Если бы запуск состоялся в 2026-м, то стал бы невозможен запуск уже двух миссий CLPS и задержке на два года старта еще двух аппаратов.

В настоящее время НАСА планирует предложить запустить VIPER своим коммерческим или отраслевым партнерам.

В сентябре НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

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