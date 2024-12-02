Перспективы ВМС НОАК: оценка экспозиции в Чжухае.

Желание Китая стать полномасштабной военно-морской державой с мощной морской авиацией находится в центре внимания западных военных аналитиков. Появление новой информации об авианосцах и самолетах Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) дало пищу для дальнейших исследований вероятной роли этих средств и намерениях Пекин интегрировать их в более широкий флот.

Импульсом стал ноябрьский авиасалон в Чжухае, где демонстрировалась модель китайского истребителя пятого поколения с обозначением J-35A. Является ли вариант J-35C официальной версией для ВМС НОАК осталось под вопросом.

Морская версия J-35 для формирующихся авиационных эскадрилий ВМС НОАК

В то же время, отметили эксперты, появилась новая версия морского истребителя J-15. Модель аналогична J-11D ВВС НОАК и представляет собой модифицированную платформу Су-30/33 с китайскими системами и двигателями WS-10. ВМС НОАК использовали несколько моделей с запутанными обозначениями, в том числе J-15B, за которым последовали J-15D, J-15S и, возможно, J-17.

К ним добавляются варианты J-11 ВВС НОАК, а также ударные самолёты J-16 , которые, возможно, также имеют модель «D», ориентированную на радиоэлектронную борьбу (РЭБ). Отмечается также, что более поздние J-11 и J-16, по-видимому, являются новыми наземными платформами, в то время как J-15 планируется использовать флотом. Определённо самолётом ВМС НОАК считается истребитель J-15T, появившийся в конце текущего 2024 года.

В настоящее время, констатируют специалисты, у ВМС НОАК есть только два действующих авианосца: «Ляонин» и «Шаньдун». Они основаны на советских кораблях типа «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 1970-х годов, имеют обычное силовое оборудование и «трамплин» в передней части, который помогает самолётам быстро набирать высоту при взлёте с палубы. Считается, что эта система, известная как система короткого взлёта и посадки, или STOBAR (она использует классические тросы-финишеры в задней части палубы для остановки садящихся самолётов), проста, но имеет переменную эффективность.

Хотя движение авианосца вперёд имеет важное значение, взлёт почти полностью зависит от мощности двигателя самолёта, и даже при кратковременном ускорении с помощью носовой рампы существуют ограничения по размеру и массе того, что можно запустить. Этот тип операций также исключает использование турбовинтовых самолётов типа американского E-2, которые можно увидеть на авианосцах ВМС США, поскольку они не могут взлететь только с помощью носовой рампы.

Авианосец «Фуцзянь» оснащён электромагнитными катапультами для запуска самолётов

Для устранения этого недостатка, полагают на Западе, Китай строит совершенно новый тип авианосцев. Первый из них, «Фуцзянь», в настоящее время проходит ходовые испытания. При водоизмещении более 80 тыс. тонн корабль ближе по размеру к американским авианосцам, хотя и не имеет ядерной силовой установки. На нём установлены палубные катапульты, которые помогают разогнать самолёт до скорости, необходимой для взлёта, и, следовательно, обеспечивают успешный взлёт даже при номинальном максимальном весе. Они также могут обслуживать более крупные типы самолётов.

Эта современная версия системы катапультного взлёта и посадки (CATOBAR) означает, что Китай присоединился к эксклюзивному клубу, единственным членом которого являются ВМС США. Кроме того, катапульты ВМС НОАК будут электромагнитными (EMALS), что обеспечивает более плавное ускорение и является технологией, которую США широко пока не применяют.

Возвращаясь к паре новых истребителей, упомянутых выше, отмечается, что как военно-морская модель J-35 (C?), так и J-15T оснащены усиленным носовым шасси с катапультой. Это не исключает их использования на более старых кораблях, хотя и с некоторым снижением лётных характеристик, но показывает, что они предназначены для CATOBAR «Фуцзянь» и его будущих аналогов.

Для дальнейшего усиления новой авианосной боевой группы ВМС НОАК на «Фуцзянь» будут размещены самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) KJ-600. Это станет большим дополнительным преимуществом для авиационного крыла. Предполагается, что истребители J-15T получат разноплановые задачи, аналогичные F/A-18E/F, и, возможно, будут оснащены средствами РЭБ, которые частично дублируют возможности EA-18 Growler. Истребители J-35 будут аналогичны ударным самолётам F-35C. Если собрать всё это воедино, заключают эксперты, то ВМС НОАК сделали значительный шаг к возможностям ВМС США, хотя, очевидно, с меньшим количеством авианосцев (на данный момент).

Несмотря на то, что J-15T – это совершенно новый самолёт, считается, что в нем «не так много примечательного». Модель сохранила общие очертания Су-27 и в данном случае является одноместной. Конструкция обтекателя немного отличается и, как предполагается, содержит современную РЛС с активной фазированной антенной решёткой. Бортовые системы, скорее всего, новые или обновлённые, а двигатели представляют собой некий вариант китайского WS-10.

Возможна также замена механических органов управления на систему с электронным управлением, что позволит самолёту быстро выполнять заданные манёвры с улучшенной управляемостью. Наконец, предполагается, что в конструкции планера использовались современные материалы, которые могут снизить эффективную площадь рассеяния (ЭПР), но это не точно.

Для сравнения, J-35 и его военно-морское воплощение вызывают за пределами КНР больший интерес. Гладкая поверхность, сверхзвуковые воздухозаборники без отклоняющихся сопел, а также общий угол наклона крыльев, фюзеляжа и хвостовой части – всё это можно увидеть на его современниках с малой радиолокационной заметностью, как и внутренний отсек для вооружения.

Одной из интересных особенностей называется более высокая задняя часть фюзеляжа за открывающимся вперед фонарем. Это могло иметь две основные причины. Во-первых, воздушный поток может образовывать вихри и другие эффекты, вызывающие лобовое сопротивление, если он неэффективно отделяется от задней части фонаря (именно поэтому конструкторы предпочитают встроенные кабины). Со своей стороны экипажи хотят иметь лучший обзор, поэтому со временем между двумя этими проблемами, как правило, достигается некоторый компромисс.

Во-вторых, кабина пилота – это загроможденное место, а фонарь кабины не может быть защищен от вражеских радаров в той же степени, что и остальная часть планера. Уменьшение его размеров и использование большей части непрозрачного материала имеет небольшое, но положительное значение. Однако нет никаких свидетельств о подъемной силе, которая определяет «горбатую» форму F-35B, так что такой ответ кажется маловероятным.

J-15T в составе ВВС НОАК расценивается как эквивалентен F/A-18 Super Hornet

Ожидается, что оба новых самолета получат ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10 и большой дальности PL-15 (подробнее). Последний был замечен в Чжухае со складывающимися стабилизаторами, позволяющими перевозить шесть самолетов в отсеке большего истребителя J-20 и, возможно, четыре плюс два PL-10 в отсеке J-35. J-15 также был бы очевидным носителем более крупных ракет серии PL-20, которые, как ожидается, будут использоваться против американских самолетов-заправщиков.

Однако J-20 (пока) не предназначен для использования на кораблях, и ракеты PL-20, скорее всего, повлияют на эффективность J-15 при использовании с авианосца, учитывая их размер, вес и влияние на перевозку и расход топлива.

Фактические возможности этих новых самолетов и то, как они будут использоваться, остаются в значительной степени неизвестными, подчеркивают аналитики. Даже там, где противостоящая система стала привычной, ее все еще можно неправильно понять. Очевидно, что флот из двух малых и одного среднего авианосцев по-прежнему оставляет ВМС НОАК далеко позади ВМС США, но эти корабли заслуживают рассмотрения по трем причинам.

Во-первых, они показывают предполагаемое направление, на которое ориентируется командование ВМС НОАК (и, соответственно, поддерживаемое правительством Пекина). Точное количество кораблей, которые будут построены, остаётся открытым вопросом, но для проецирования силы в Тихом океане или Южно-Китайском море, вероятно, потребуется как минимум четыре корабля.

Во-вторых, решение о внедрении катапульт EMALS свидетельствует о доверии к способности Китая разрабатывать новые технологии как в ходе испытаний, так и на борту авианосца во время тихоокеанского шторма.

Третий аспект заключается в том, что новые корабли предоставят беспрецедентный опыт проведения крупномасштабных военно-морских операций и подхода к решению малых и больших задач, от организации палубных работ с использованием катапульт до доктрины. Например, ВМС НОАК могут прийти к выводу, что им нужен БПЛА для дозаправки, похожий на более простой американский MQ-25.

В совокупности эти элементы не нарушат глобальный баланс надводной военно-морской мощи, но и не будут незначительными – резюмируют СМИ.

Какова более широкая картина? Китай разрабатывает теоретические и практические проекты новых боевых кораблей, и его флот становится более многочисленным и боеспособным. На стадии строительства находится, по крайней мере, один «авианосец для БПЛА», наряду с новыми и мощными десантными кораблями.

Если к этому добавить крейсеры, эсминцы, фрегаты, суда снабжения, специализированные суда и подводные лодки (не говоря уже о противокорабельных баллистических ракетах DF-21) – нынешние ходовые испытания «Фуцзянь» становятся более значимыми.

Резюмируя свои рассуждения, эксперты напоминают, что надводные флоты являются не только активными участниками боевых действий, но и средством устрашения. Поэтому по мере того, как Китай постепенно добавляет фигуры на доску и учится их использовать, полезность ВМС НОАК как инструмента политики растет и становится более заманчивой для использования. Модели J-15T и J-35 сами по себе не являются решающими, но они представляют собой еще несколько шагов на этом пути.

По материалам ресурса shephardmedia.com