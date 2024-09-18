Авианосец “Ляонин” ВМС Китая.

Бурное экономическое развитие Китайской Народной Республики все отчетливее сказывается на росте возможностей ее вооруженных сил. Сегодня одним из направлений развития боевого потенциала НОАК становится формирование авианосных ударных групп в составе ВМС Китая. Авианосец “Ляонин” открывает серию статей на данную тематику.

Согласно военным специалистам Японии, военно-политическое руководство КНР неоднократно санкционировало разработку авианесущего корабля силами национального оборонно-промышленного комплекса.

Первая попытка спроектировать корабль для одновременных действий авиации и сил морского десанта предпринята в рамках «Проекта 707». Проект утвержден в июле 1970 г., закрыт в сентябре 1971 г. Работы над новым кораблем для обеспечения действий авиации получили обозначение «Проект 891» (утвержден в январе 1989 г., закрыт в 1998 г.).

ТАВК "Варяг"

Очевидно, что сворачивание второй разработки учитывало приобретение в 2002 г. в Украине за 20 млн. долл. США недостроенного советского тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Варяг». Корабль отбуксировали на Судостроительный завод №1 в г. Далянь (северо-восточный Китай). На завод пригласили и украинских судостроителей. Последние действовали под прикрытием компании, осуществляющей ремонт судов под Регистр.

Китайские специалисты признают, что тесное знакомство с кораблем и его конструкторами позволило им сэкономить 8–10 лет только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Согласно данным китайских источников, решение о ремонте и модернизации «Варяга» Командование ВМС НОАК приняло 26 апреля 2005 г.

Свое наименование авианосец “Ляонин” получил 25 сентября 2012 г. в честь провинции, в которой находится г. Далянь

Основные ТТХ авианосцев типа «Ляонин»

Тип Авианосец Оператор ВМС НОАК Изготовитель Dalian Shipbuilding Industry Company (г. Далянь, Китай) Экипаж, команда / авиакрыло, чел. 1960 / 626 Ввод в эксплуатацию 25 сентября 2012 г. Статус В строю Размерения и водоизмещение Длина, м 304,5 Ширина, м 75 Осадка, м 10,5 Водоизмещение полное, т 55 000 / 70 500 при полной загрузке Двигательная установка и мореходные качества Двигательная установка 4 х КТА ТВ-12 8 x дизельных КТА Мощность общая, л.с. 150 000 + 50 000 Скорость, узлов 32 Дальность плавания, морских миль 8 000 Автономность До 45 суток Авиационное крыло Истр.-бомб. «Цзянь-15»/J-15, ед. 24 Вертолеты ДРЛО Z-18, ед. 6 Вертолеты ПЛО Z-18F, ед. 6 Вертолеты ППС Z-9S, ед. 2 Общее количество, ед. До 40 Вооружение Ракетное 3 x ПУ ЗУР HQ-10 «Морское красное знамя – 10» Артиллерия 3 x 30-мм 11-ствольных система ближнего боя «Тип 1130»

Основные этапы постройки

Для модернизации авианесущего корабля на территории судостроительного завода были возведены крытый сборочный цех и сухой док. Их длина составляет 400 и 360 м соответственно. Эти сооружения позволят и в будущем строить более крупные атомные авианесущие корабли.

На верфи в Даляне

Отметим основные вехи процесса достройки и подготовки первого авианесущего корабля ВМС НОАК.

Будущий авианосец «Ляонин» завели в сухой док в апреле 2005 г. для проведения инспекции подводной части и начала работ на стапеле. Работы фактически завершились к 27 июля 2011 г. Суммарная стоимость проведенных работ оценивается в 10 млрд. юаней. За этот период китайские судостроители из Даляня и Шанхая прошли серьезную практику. По расчетам китайских инженеров, авианосец «Ляонин», который официально введен в состав ВМС НОАК 25 сентября 2012 г., должен прослужить в течение 35 лет.

В результате перепроектирования внутренних помещений корабля и установки современного цифрового оборудования стандартное водоизмещение «Ляонина» составляет 55 тыс. тонн. Его полное водоизмещение достигает 67,5 тыс. тонн. Экипаж насчитывает одну тысячу человек.

Морские походы

В свое первое плавание корабль вышел 30 октября 2012 г. Уже через месяц, 23 ноября 2012 г., летчики морской авиации на тяжелых истребителях «Цзянь-15» совершили первые посадки на палубу. По состоянию на 21 сентября 2013 г. летчики первого полка палубной истребительной авиации выполнили 100 взлет-посадок. Это позволило провести проверку системы тормозных тросов на прочность в условиях высокой интенсивности полетов.

Авианосец "Ляонин"

Авианосец “Ляонин” 2 января 2014 г. вышел в учебно-испытательный поход продолжительностью 37 суток. В ходе похода первый экипаж корабля получил опыт использования радионавигационных систем, проверил все установленные РЛС, систему управления полетами (СУП), отработал действия палубной команды.

При организации работы команды корабля использовался опыт ВМС США. Это означает, что все члены экипажа в зависимости от предназначения носят жилеты определенного цвета: белый – группа управления воздушным движением, красный – вооружение, фиолетовый – топливо, зеленый – обслуживание и ремонт и т.д.

На палубе авианосца "Ляонин"

В отношении СУП авианосца «Ляонин» известно, что одна смена состоит из шести военнослужащих. Они наблюдают за ситуацией на палубе при помощи 16 видеокамер высокого разрешения. Информация с камер передается на четыре широкоформатных монитора. Кроме того, в распоряжении дежурной смены СУП находится прозрачный масштабный макет летной палубы и ангара, на котором отражается текущая обстановка на корабле.

Авианосец “Ляонин” – ядро АУГ

24 декабря 2015 г. состоялись первые учения по слаживанию действий экипажей боевых кораблей перспективной авианосной ударной группы (АУГ) ВМС НОАК. Кроме того, были выполнены контрольные мероприятия подготовки второй группы летчиков палубных истребителей.

Через год, 23 декабря 2016 г., над акваторией Желтого моря прошли первые учения палубной авиации. В ходе мероприятия летчики истребителей выполнили дозаправку в воздухе и провели несколько учебных боев против смешанной эскадры Восточного Флота ВМС НОАК.

Истребители на палубе "Ляонина"

Следует отметить, что экипажи кораблей начали подготовку к этим учебным боям еще 15 декабря 2016 г. В рамках подготовительного периода отрабатывались:

вопросы раннего обнаружения воздушных целей и раннего предупреждения о воздушном нападении;

электронный перехват целей;

электронные пуски ракет по надводным кораблям условного противника;

приемы противоракетной обороны.

По результатам данных тренировок уже 2 января 2017 г. авиационная группа «Ляонина» приступила к новым учебным мероприятиям, но теперь над акваторией Южно-Китайского моря.

Формирование АУГ

В рамках последующих учений АУГ ВМС НОАК в ее состав были введены эсминцы проекта 052С «Чанчунь», «Цзинань» и «Яньтай». Корабли данного проекта составляют основу ПВО АУГ.

Эсминец проекта 052С

В апреле 2018 г. АУГ ВМС НОАК провела совместные с ВВС учения. Их целью стала противолодочная оборона и отражение массированных налетов бомбардировочной авиации вероятного противника. Задачи учений отрабатывались в акваториях Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, а также в западных районах Тихого океана.

В настоящее время авианосец «Ляонин» находится у причальной стенки судостроительного завода в г. Далянь. Корабль ожидает замены трехкоординатной РЛС дальнего обнаружения воздушных целей, некоторых агрегатов и радиоэлектронных систем на более современные

Авианосец “Ляонин”: особенности конструкции

Известно, что китайские и украинские специалисты не стали переделывать летную палубу и оставили трамплин с подъемом в 14 градусов. Однако, проведена полная замена системы ПВО корабля. Некоторые специалисты в КНР утверждают, что китайские конструкторы излишне упростили и даже ослабили ее. На корабле разместили всего три 30 мм одиннадцатиствольные зенитные установки H/PJ-11 (также известны как «Тип 1130») и три механизированные пусковые установки ЗУР «Морское красное знамя 10».

Зенитная установка тип 1130

Двигатели и топливо

Китайские специалисты в области судовых силовых установок смогли скопировать котлотурбинные агрегаты (КТА) советского производства. В КНР они получили обозначение ТВ-12 (по другим данным TY-12).

Согласно китайским источникам, авианосец «Ляонин» получил четыре КТА ТВ-12 суммарной мощностью 150 тыс. л.с. Дополнительно установлены еще 8 КТА повышенного давления (работают на дизельном топливе), которые обеспечивают еще 50 тыс. л.с.

Данный комплекс КТА позволяет «Ляонину» уверенно поддерживать скорость 30 узлов на протяжении пяти часов. Следует отметить, что китайские инженеры тщательно анализируют возможности КТА российского производства КВГ-6М (располагают трехмерными чертежами и рисунками). По их мнению, агрегаты позволят единственному российскому авианесущему крейсеру проявить все свои возможности.

Стандартная и максимальная емкость топливных танков (мазут) составляет 6 тыс. и 8 тыс. тонн соответственно. По оценкам обозревателей военно-технических изданий Китая, для полной подготовки авианосца к походу необходимо от трех (при работающих КТА повышенного давления) до 10 часов.

Опытный образец ГТД R0110

Известно, что китайские специалисты прорабатывают возможность применения двух тяжелых газотурбинных двигателей R0110. По данным проведенных испытаний двигатели развивают максимальную мощность 150 тыс. л.с. (114500 кВт) и обладают ресурсом в 200 тыс. часов.

Два таких ГТД позволят авианосцу «Ляонин» легко развить скорость в 35 узлов, а более тяжелым перспективным кораблям обеспечат скорость 30 узлов. Следует отметить, что появление таких турбин, равно как и серийное производство некоторых компонентов палубных истребителей стало возможным после появления в КНР гидравлического пресса, обеспечивающего давление 80 тыс. тонн.

Расчеты, расчеты Согласно данным, полученным в ходе нескольких морских учебно-боевых походов, при постоянной скорости 18 узлов (минимальная разрешенная скорость для проведения полетов палубных истребителей) корабль потребляет 390 тонн мазута. Это позволяет ему преодолевать около 780 км. Таким образом, одной заправки топливом в объеме 6 тыс. тонн такому авианосцу, как «Ляонин» достаточно только на 12 дней похода.

При цене мазута 2169 юаней за тонну стоимость такого краткосрочного выхода в море составляет 13 млн. юаней, или около 130 млн. руб. Традиционно продолжительность учебно-боевого похода авианосца «Ляонин» составляет 38–40 суток. При этом, максимальный боевой радиус корабля – более 4200 миль. Стоимость только судового топлива на такой период боевой учебы достигает 31 млн. юаней или 310 млн. руб.

Авиационная группа

Согласно японским источникам, китайские и украинские конструкторы решили частично убрать вертикальные пусковые установки противокорабельных ракет П-700, размещенные под летной палубой.

Тяжелый палубный истребитель "Цзянь-15"

Однако, даже эта небольшая модернизация позволила увеличить вместительность авиационного ангара. В результате появилась возможность разместить 24 тяжелых истребителя «Цзянь-15», т.е. стандартный полк в составе трех эскадрилий. При цене одного истребителя «Цзянь-15» около 400 млн. юаней, стоимость полкового комплекта (25 самолетов) достигает 10 млрд. юаней., а бригадного (36 самолетов) – уже 15 млрд. юаней.

Вертолет ПЛО Z-18F

Помимо самолетов, авианосец “Ляонин” имеет в составе палубной авиагруппы 12 вертолетов различного назначения. Среди них шесть вертолетов противолодочной обороны (ПЛО) Z-18F, четыре вертолета дальнего радиолокационного дозора (ДРД) Z-18Y и четыре вертолета поисково-спасательной службы (ПСС) Z-9C.

Вертолет ПСС Z-9C

Вместе с тем, в ходе всех учебно-боевых походов на корабле дислоцировалась только половина от указанного количества винтокрылой техники. Следует отметить, что на большинстве надводных кораблей ВМС НОАК размещены вертолеты ПЛО типа Z-9 «Черная пантера», которые в перспективе могут быть заменены более тяжелыми Z-20.

Вертолет ПЛО Z-20

Предварительные итоги и перспективы

Представляется возможным утверждать, что спустя практически пять лет после ввода в строй авианосец «Ляонин» оправдал затраты на его создание. Корабль позволил:

подготовить первый полностью боеготовый полк летчиков палубной авиации;

обучить инструкторов для учебных подразделений;

проверить надежность компонентов системы посадки;

провести учения в составе авианосной ударной группы, а также межвидовые учения с ВВС НОАК и решить другие задачи.

По данным специализированных изданий КНР, китайские военные и кораблестроители рассматривают несколько вариантов модернизации «Ляонина», как будущего учебного корабля.

В рамках первого варианта предлагается увеличить плоскую часть летной палубы за счет демонтажа нескольких систем ПВО. Также будут убраны газоотбойные щиты с двух дальних стартовых позиций.

Согласно второму варианту, предусматривается заменить трамплинную часть палубы на прямую и установить на корабле две электромагнитные катапульты (ЭМК).

Схема модернизации корабля. Вверху – современный план летной палубы, внизу – перспектива расширения палубы и смещения стартовых позиций

В основном все системы и компоненты ЭМК выполнены модульными и вмонтированы в рамы стандартных 40 и 20 футовых морских контейнеров. Исключением является направляющая линии, которую придется внедрить в палубу авианосца. За данное решение группа научных сотрудников АВН КНР под руководством академика, контр-адмирала Ма Вэймина получила государственную премию.

По материалам журнала «Корабельное вооружение». Пекин. Изд-во Китайской кораблестроительной промышленной корпорации.

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