В неназванной стране выпущена партия 16-нм 48-ядерных российских процессоров Байкал-S

Как уже неоднократно сообщалось, после 2022 года изготовление российских процессоров с технологическими нормами менее 90 нанометров стало практически невозможным, так как для более миниатюрных техпроцессов в нашей стране нет оборудования, а контрактное производство на Тайване прервали из-за «санкций» (Тайвань фактически находится под контролем США). Оставался открытым вопрос по обходу санкционных схем, в том числе с производством в Китае. 26 ноября 2024 года стало известно о поставке в Россию с неизвестного зарубежного предприятия первой партии из 1000 процессоров «Байкал-S» по 16-нм технологии. Это первая официально озвученная поставка с 2022 года. Информация о «байкалах» прозвучала на проходящем в Москве форуме «Электроника России» от замминистра промышленности РФ Василия Шпака. О чем идет речь?

«Байкал-S» (Baikal-S) — процессор российской разработки компании «Байкал электроникс», но в отличие от «Эльбруса» компании «МЦСТ» с его оригинальной русской архитектурой, построенный на лицензированных ядрах ARM (Advanced RISC Machine) одноименной английской компании. В этом процессоре 48 ядер 64-битной процессорной архитектуры Armv8-A Cortex-A75 с тактовой частотой 2-2,5 ГГц. Имеется кэш-память 1-го (128 Кб), 2-го (24 Мб), 3-го (24 Мб) и 4-го (32 Мб) уровней. Энергопотребление составляет 120 Вт. Реализована поддержка 6 × DDR4 3200 МГц с поддержкой ECC (128 ГБ на канал). «Байкал-S» был официально представлен в 2021 году, в 2022 году выпущена первая партия на заводе TSMC (Тайвань), дальнейшее производство прервано из-за «санкций». Процессор предназначен для использования в серверах и СХД. Ориентировочная цена «Байкал-S» — около 310 000 рублей.

Теперь о производстве. Если учитывать, что Тайвань российские процессоры с 2022 года не производит, то из дружественных стран, обладающих такими технологическими производственными линиями (16 нм), остается Китай. Пока это не подтверждается никакими официальными источниками.