В России высказались о темпах серийного производства «Орешника»

Депутат Колесник: серийное производство «Орешника» будет быстрым

Запуск в серийное производство российской ракеты «Орешник» предполагает ускоренные темпы ее выпуска, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также добавил, что Россия уже ведет разработку новых, более совершенных видов оружия.

«Если изделие пошло в серию, значит, и производить его будут достаточно быстро. Долго идет работа над опытными образцами, а с серийным производством все несколько проще», — объяснил политик.

Кроме того, Колесник подчеркнул, что «Орешник» — не последняя разработка российских военных инженеров, стоит ожидать и новых, еще более современных видов вооружений.

«Это как то, что корабль, который устаревает еще в момент строительства. Так же и с оружием: всегда ведется работа над созданием чего-то нового. Так что "Орешник" — уже пройденный этап. У нас хорошая научная база, опыт, так что работа продолжается», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного производства ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что мощь удара оружием этого типа в случае массированного применения будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Российские военные 21 ноября применили новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Путин сообщил, что баллистическая ракета России без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.