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Путин заявил о серийном производстве «Орешника»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Президент Путин заявил о начале серийного производства ракеты «Орешник»

Россия начала серийное производство ракеты «Орешник». Об этом президент России Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщает ТАСС.

«Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации», — заметил Путин.

Также президент заявил, что у России есть несколько готовых к применению изделий подобного рода. Он отметил, что РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит их производство. «Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — заметил в ходе своего выступления Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Россия знает все характеристики вооружений противника и все данные об их поставках на Украину.

Кроме того, Путин заверил, что мощь удара ракет «Орешника» в случае массированного применения будет сопоставима с применением ядерного оружия. «Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является», — подытожил президент России.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения.

Ранее президент Путин сообщил, что за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины. Глава государства пояснил, что это стало ответом на удары вглубь России

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