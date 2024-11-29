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Стали известны сроки запуска орбитальной «Луны-26»

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Фото: Pline / Wikipedia
Фото: Pline / Wikipedia.

НПО Лавочкина: орбитальный аппарат «Луна-26» планируется запустить в 2027 году

Орбитальный аппарат «Луна-26» планируется запустить в сентябре 2027 года. Об этом со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина Дмитрия Яременко сообщает ТАСС.

Как стало известно агентству, не исключено, что аппарат будет запущен в октябре 2027-го.

«Планируется, что, находясь на полярной окололунной орбите, аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава поверхности спутника, картирование распределения водяного льда в его грунте, а также выполнять другие научные задачи», — сказал руководитель.

Ранее научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (РАН), научный руководитель первого этапа лунной программы России, академик Лев Зеленый в интервью «Интерфаксу» сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-27» планируют запустить в 2028 году после начала работы «Луны-26».

В июне заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта сообщил, что «Луна-26» исследует, в частности, метеоритную опасность между Землей и ее естественным спутником, тогда как «Луна-27» изучит грунт в районе южного лунного полюса.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
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