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Российская «Луна-26» исследует метеоритную опасность

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Фото: пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости
Фото: пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости.

ГЕОХИ РАН: российский аппарат «Луна-26» исследует метеоритную опасность

Аппарат «Луна-26», запуск которого планируется Россией в 2027 году, исследует, в частности, метеоритную опасность между Землей и ее естественным спутником, тогда как «Луна-27» изучит грунт в районе южного лунного полюса. Об этом со ссылкой на заведующего лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) Евгения Слюту сообщает ТАСС.

По его словам, первый аппарат будет оснащен 13 научными приборами, а второй — 10. Слюта отметил, что в рамках орбитальной миссии «Луна-26» планируется провести съемку поверхности естественного спутника Земли, а также обеспечить связь с посадочным аппаратом «Луна-27», запуск которого запланирован на 2028 год. В рамках последней миссии планируется исследовать состав и содержание летучих компонентов и водяного льда в грунте.

Слюта отметил, что планы по российской лунной программе за пределами 2028 года, в том числе с использованием луноходов, еще только изучаются. «Какие из них будут приняты и утверждены, мы все узнаем в ближайшие два-три года», — сказал специалист.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в кулуарах Большого Кремлевского дворца сообщил агентству, что госкорпорация и РАН продолжили обсуждение возможности запуска к естественному спутнику Земли двух автоматических межпланетных станций «Луна-27».

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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
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