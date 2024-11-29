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В США рассказали о «вооруженных до зубов» российских «морских чудовищах»

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

NI: бороздившие моря крейсеры проекта 1144 «Орлан» были «вооружены до зубов»

Когда-то бороздившие моря советские (российские) тяжелые атомные ракетные крейсеры (ТАРКР) проекта 1144 «Орлан» имели главной целью борьбу с Военно-морскими силами (ВМС) США. Об этом рассказал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

«Эти звери бороздили открытое море, больше напоминая чудовищ из древней мифологии, чем военные корабли. Ощетинившиеся оружием, вооруженные до зубов, у них была одна миссия: если когда-нибудь начнется война между Соединенными Штатами и СССР, эти стальные левиафаны будут выслеживать американские авианосцы и топить их, прежде чем они смогут реально угрожать советским активам», — говорится в публикации.

Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.

Также в ноябре ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что до конца ноября ТАРКР на несколько дней выйдет на испытания в море, но для этого будут «задействованы вспомогательные двигательные устройства», а не штатные атомные реакторы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Проекты
1144 Орлан
Авианосец
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