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«Ростех» завершил испытания военного клея

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Фото: Стоян Васев / ТАСС
Фото: Стоян Васев / ТАСС.

«Ростех»: завершены испытания клея для военной электроники

Холдинг «Росэлектроника» завершил государственные испытания клея электроники военного назначения. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Разработанный Центральным конструкторским бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) состав выдерживает экстремальные условия. Так, клеящее вещество может эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 60 до плюс 175 градусов Цельсия в течение 2000 часов при влажности воздуха 100 процентов.

«Новый клеевой состав позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость», — сказал гендиректор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев заметил, что вся мощь самоходной артиллерийской установки «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета.

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Ростех
Росэлектроника
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