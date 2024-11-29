Нидерланды закупают зенитные ракетные комплексы NASAMS и NOMADS

Норвежская группа Kongsberg сообщила, что 21 ноября 2024 года подписала контракт стоимостью 12 млрд норвежских крон (1,08 млрд долл) на поставку вооруженным силам Нидерландов шести батарей зенитного ракетного комплекса средней и малой дальности NASAMS и четырех батарей нового самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности NOMADS в рамках голландской комплексной программы модернизации ПВО cтраны CITADEL. Поставки будут начаты в 2028 году.

Самоходные пусковые установки нового зенитного ракетного комплекса малой дальности Kongsberg NOMADS (National Manoeuvre Air Defence System), закупаемого вооруженными силами Норвегии и Нидерландов (с) Kongsberg

Министерство обороны Нидерландов в июне 2023 года объявило о решении в рамках программы CITADEL приобрести у норвежской группы Kongsberg ЗРК NASAMS в стандартном (в варианте NASAMS 3) и в новом самоходном исполнении (последний получил затем название NOMADS - National Manoeuvre Air Defence System). В октябре 2024 года голландское оборонное ведомство уведомило парламент Нидерландов об основных параметрах готовящегося контракта.

Закупаемые Нидерландами ЗРК NASAMS будут иметь стандартные возимые шестиконтейнерные пусковые установки и должны использовать управляемые зенитные ракеты AMRAAM-ER, AIM-120C-7/C-8 AMRAAM и AIM-9X-2 Sidewinder. Самоходные ЗРК NOMADS будут использовать ракеты AIM-9X-2 Sidewinder. Закупка ракет производства американской корпорации RTX (Rаytheon) будет осуществляться отдельно. Кроме того, у голландского отделения группы Thales (Thales Nederland) будут закуплены для комплектования данных батарей дополнительные РЛС обнаружения MMR.

С 2013 года на вооружении 13-й батареи ПВО армии Нидерландов уже находится комплект ЗРК NASAMS II. Сообщается, что в рамках подписанного контракта он также будет модернизирован (и, по ряду сообщений, при этом расширен в две батареи).

Самоходный ЗРК войсковой ПВО малой дальности NOMADS был разработан Kongsberg в интересах вооруженных сил Норвегии и Нидерландов. Армия Норвегии стала его первым заказчиком, планируя получить шесть батарей в 2026-2028 годах. NOMADS использует самоходные пусковые установки на основе гусеничного бронированного шасси Armoured Combat Support Vehicle G5 (ACSV G5, они же РММС) производства германской компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Самоходные пусковые установки оснащены РЛС обнаружения воздушных целей производства датской компании Weibel (с АФАР) на подъемной мачте и двумя двухзарядными наклонными контейнерами с зенитными управляемыми ракетами с дальностью до 15 км. Хотя при испытаниях опытных образцов комплекса в 2023-2024 годах использовались немецкие ракеты IRIS-T, однако Норвегия и Нидерланды заказали серийные комплексы в исполнении с ракетами AIM-9X-2 Sidewinder. Системы управления огнем и связи аналогичны используемыми в ЗРК NASAMS. На самоходных пусковых установках также устанавливаются 12,7-мм пулеметный дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg Protector и аппаратура постановки помех для БЛА. Нидерланды стали с закупкой NOMADS вторыми заказчиками бронированных шасси FFG ACSV G5 после Норвегии. В голландской армии ЗРК NOMADS должны заменить используемые сейчас в качестве средства войсковой ПВО 18 самоходных ЗРК Stinger на базе колесной боевой разведывательной машины Fennek.

Самоходные пусковые установки нового зенитного ракетного комплекса малой дальности Kongsberg NOMADS (National Manoeuvre Air Defence System), закупаемого вооруженными силами Норвегии и Нидерландов (с) Kongsberg