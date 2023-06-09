Нидерланды закупят вертолеты Caracal и зенитные ракетные комплексы NASAMS

Министерство обороны Нидерландов 5 июня 2023 года объявило о решении приобрести 14 многоцелевых вертолётов Airbus Helicopters H225M Caracal и зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS производства консорциума норвежской группы Kongsberg и американской корпорации Raytheon.

Планируемый к закупке для армии Нидерландов вариант зенитного ракетного комплекса Kongsberg Raytheon NASAMS в исполнении малой дальности на гусеничном бронированном шасси Armoured Combat Support Vehicle G5 (ACSV G5) германской компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) (с) министерство обороны Нидерландов

14 закупаемых многоцелевых вертолётов Airbus Helicopters H225M Caracal должны заменить состоящие сейчас на вооружении 300-й эскадрильи Вертолётного командования ВВС Нидерландов 12 вертолётов по сути того же типа предшествующей модификации Airbus Helicopters AS532U2 Cougar Mk 2. Поставка вертолётов Caracal запланирована на 2028-2030 годы, в связи с чем сейчас ведутся работы по соответствующему продлению ресурса вертолётов Cougar Mk 2. Нидерланды получили 17 вертолётов Cougar Mk 2 в 1996-1997 годах.

Сообщается, что в ходе планируемого перевооружения на вертолёты H225M Caracal 300-я эскадрилья на авиабазе Гилзе-Риен будет переподчинена голландскому командованию сил специальных операций.

Что касается приобретения ЗРК NASAMS, то министерство обороны Нидерландов объявило, что решило объединить отдельные программы закупки ЗРК малой дальности и ЗРК средней дальности в одну, с закупкой единой системы NASAMS у одного поставщика (консорциума Kongsberg и Raytheon).

Фактически, однако ЗРК NASAMS планируется закупить в двух исполнениях. Первый является стандартным вариантом с буксируемыми шестиконтейнерными пусковыми установками с зенитными ракетами средней дальности AIM-120 AMRAAM. Он должен в 2026-2027 годах заменить состоящий с 2013 года на вооружении 13-й батареи ПВО армии Нидерландов комплект ЗРК NASAMS II. Заявлено, что планируемый к приобретению Нидерландами новый вариант комплекса NASAMS должен иметь увеличенную до 50 км дальность, что, видимо, означает введение в его состав зенитных ракет AMRAAM-ER.

Вторым планируемым к закупке вариантом ЗРК NASAMS является самоходный ЗРК войсковой ПВО малой дальности. Он должен использовать самоходные пусковые установки, которые должны быть выполнены на основе гусеничного бронированого шасси Armoured Combat Support Vehicle G5 (ACSV G5, они же РММС) производства германской компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Самоходные пусковые установки будут оснащены собственной РЛС обнаружения воздушных целей и двумя двухзарядными контейнерами с зенитными управляемыми ракетами с дальностью до 15 км - как можно судить, в качестве ЗУР будут использоваться ракеты AIM-9X Sidewinder. Нидерланды таким образом станут вторыми заказчиками бронированных шасси FFG ACSV G5 после Норвегии.

Поставка ЗРК NASAMS в данном исполнении малой дальности голландской армии должны быть начаты в 2028 году и они должны заменить используемые сейчас в Нидерландах в качестве средства войской ПВО самоходные ЗРК Stinger на базе колесной боевой разведывательной машины Fennek.

Многоцелевой вертолёт Airbus Helicopters H225M Caracal (с) министерство обороны Нидерландов