Войти
Lenta.ru

Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

285
2
+1
Фото: Florence Lo / Reuters
Фото: Florence Lo / Reuters.

TWZ: загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

Загадочный китайский «мини-авианосец», отличающийся большой палубой и тремя надстройками, отправился в первое плавание. Об этом со ссылкой на видео, распространившееся в сети, пишет издание TWZ.

В публикации отмечается, что замеченные на корабле обозначения формально указывают на его гражданское предназначение, в чем есть сомнения. По данным TWZ, строительство «мини-авианосца» началось в мае, а в период между 10 сентября и 9 октября он был спущен на воду.

Ранее телеканал CNN сообщил, что строящийся Китаем на верфи Guangzhou Shipyard International «мини-авианосец» засняли спутники компании Planet Labs.

По данным вещателя, снимки указывают на последние этапы строительства корабля с необычными размерами — около 200 метров в длину и 40 метров в ширину. Так, он меньше десантных кораблей типа 075, поэтому, вероятно, может использоваться в качестве носителя летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Авианосец
2 комментария
№1
29.11.2024 01:14
Мы в кильватерном гордом строю бережем честь и славу свою так веселей играй труба и пусть горчит поцелуй на губах!
0
Сообщить
№2
29.11.2024 06:34
КВП"Зубр" для постоянного передвижения от роев бпла под зонтиком  микроволновки с отбором мощности от приводов вентиляторов, раз уж И.Маск уверяет, что будущего нет у пилотируемых истребителей в пользу бпла роями. Вертолетик типа "Ансат" для запуска ОДАБ 1000. С Каспия на Белое море, кругом злобные соседи пробританцы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха