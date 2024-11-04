Строящийся Китаем «мини-авианосец» заснял спутник

Строящийся Китаем «мини-авианосец» засняли спутники Planet Labs

Строящийся Китаем на верфи Guangzhou Shipyard International «мини-авианосец» засняли спутники компании Planet Labs. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным вещателя, снимки указывают на последние этапы строительства корабля, который привлек внимание СМИ своими необычными размерами — около 200 метров в длину и 40 метров в ширину. Так, он меньше десантных кораблей типа 075, поэтому, вероятно, может использоваться в качестве носителя гражданских летательных аппаратов.

В октябре ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Беспилотной поршневой авиации» сообщил, что в России создан беспилотный «авианосец» типа конвертоплан «Велес», предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов.

В том же месяце генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко рассказал РИА Новости о разработке очередного концепт-проекта новейшего авианосца для Военно-морского флота России.