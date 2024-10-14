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Разработана очередная концепция нового российского авианосца

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Фото: Александр Яковлев / РИА Новости
Фото: Александр Яковлев / РИА Новости.

КГНЦ: разработан концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ России

Разработан очередной концепт-проект новейшего авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.

«Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс», — сказал руководитель.

В мае 2021-го газета «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщила, что в России разработали несколько проектов авианосцев, из которых в Минобороны изучают три.

Тогда же член коллегии Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов заявил, что в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы будет оценена целесообразность создания авианосцев и их стоимость.

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем — построенным в СССР и находящимся на ремонте «Адмиралом Кузнецовым». Формально данный корабль в российской классификации называется тяжелым авианесущим ракетным крейсером.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ВПК РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец
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