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Спутники Starlink подготовили к запуску сотовой связи

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceX завершила подготовку к запуску сотовой связи через спутники Starlink

Американская корпорация SpaceX запустила необходимое количество спутников для предоставления услуг сотовой связи. На это обратило внимание издание PCMag.

25 ноября в аккаунте компании в X появилась запись, что на орбиту отправили очередные 12 спутников Starlink. После этого SpaceX завершила подготовку к запуске услуги Direct to Cell (DTC), которая позволяет совершать телефонные звонки и передавать СМС посредством спутников Starlink.

Журналисты отметили, что корпорация Илона Маска запускает спутники DTC с января, чтобы затем использовать их в качестве орбитальных вышек сотовой связи. В октябре SpaceX предоставила доступ к ним бесплатно для пострадавших от урагана в США, однако для коммерческого запуска услуги ей необходимо разрешение американского регулятора.

В материале говорится, что в SpaceX и T-Mobile — последняя выступает партнером проекта — крайне оптимистично оценивают перспективы Direct to Cell. «Это просто работает», — описал 24 ноября новый спутниковый сервис глава корпорации Илон Маск.

В конце ноября издание ArsTechnica заявило, что компания SpaceX получит разрешения на запуск Starlink при помощи Starship. Ранее корпорации удалось доказать, что вторая ступень Starship способна безопасно сходить с околоземной орбиты и не представляет опасности для общественности.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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