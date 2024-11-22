Войти
Lenta.ru

В США спрогнозировали получение SpaceX разрешения на запуск Starlink при помощи Starship

384
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

ArsTechnica: SpaceX получит разрешение на запуск Starlink при помощи Starship

Благодаря шестому летному испытанию многоразовой транспортной системы Starship компания SpaceX может получить разрешение на запуск спутников Starlink на перспективном носителе, прогнозирует ArsTechnica.

Издание напоминает, что в ходе последних испытаний была продемонстрирована возможность второй ступени Starship маневрировать на околоземной орбите.

«Благодаря этому достижению Starship, скорее всего, вскоре получит разрешение на выход на околоземную орбиту и запуск интернет-спутников Starlink или проведение экспериментов по дозаправке в космосе — две ближайшие цели, указанные в дорожной карте развития Starship компании SpaceX», — говорится в публикации.

Там отмечается, что последние испытания показали: вторая ступень Starship способна безопасно сходить с околоземной орбиты и не представляет опасности для общественности.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что в ходе шестых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 20 ноября, не удалось поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy, однако вторая ступень — корабль Starship — выполнила маневры на околоземной орбите.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России