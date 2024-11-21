В США подвели итоги шестых летных испытаний Starship

SpaceNews: в ходе шестых летных испытаний Starship маневрировала на орбите

В ходе шестых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship не удалось поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy, однако вторая ступень — корабль Starship — выполнила маневры на околоземной орбите. Итоги тестов подвело издание SpaceNews.

Система Starship стартовала с площадки в Техасе ночью 20 ноября в 01:00 московского времени. Через 2 минуты 45 секунд вторая ступень системы отделилась от первой. Ускоритель Super Heavy не вернулся на стартовую площадку, а совершил спуск на поверхность Мексиканского залива, где был подорван.

Вторая ступень обернула половину Земли, достигнув высоты 190 километров, после чего успешно совершила мягкую посадку на поверхность Индийского океана.

Находясь в космосе, корабль Starship провел серию включений двигателей Raptor, а также маневрирование на околоземной орбите. При спуске в плотные слои атмосферы вторая ступень потеряла несколько теплозащитных плит. Полет Starship длился 65 минут.

13 октября в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось поймать ее первую ступень при помощи механического манипулятора Mechazilla.