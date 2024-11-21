Войти
Lenta.ru

В США подвели итоги шестых летных испытаний Starship

458
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: в ходе шестых летных испытаний Starship маневрировала на орбите

В ходе шестых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship не удалось поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy, однако вторая ступень — корабль Starship — выполнила маневры на околоземной орбите. Итоги тестов подвело издание SpaceNews.

Система Starship стартовала с площадки в Техасе ночью 20 ноября в 01:00 московского времени. Через 2 минуты 45 секунд вторая ступень системы отделилась от первой. Ускоритель Super Heavy не вернулся на стартовую площадку, а совершил спуск на поверхность Мексиканского залива, где был подорван.

Вторая ступень обернула половину Земли, достигнув высоты 190 километров, после чего успешно совершила мягкую посадку на поверхность Индийского океана.

Находясь в космосе, корабль Starship провел серию включений двигателей Raptor, а также маневрирование на околоземной орбите. При спуске в плотные слои атмосферы вторая ступень потеряла несколько теплозащитных плит. Полет Starship длился 65 минут.

13 октября в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось поймать ее первую ступень при помощи механического манипулятора Mechazilla.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мексика
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"