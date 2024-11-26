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Европа заинтересовалась созданием сверхтяжелой ракеты

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Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Европейское космическое агентство заинтересовалось созданием сверхтяжелой ракеты

Европейское космическое агентство (ЕКА) заинтересовалjсь созданием многоразовой сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 60 тонн на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках инициативы Pathfinder организация объявила о проведении исследования о «критических потребностях Европы в изучении космического пространства за пределами низкой околоземной орбиты, обеспечивая при этом более широкие возможности использования космоса для удовлетворения растущих рыночных возможностей».

Ранее издание сообщило, что ЕКА запланировало на 2035 год вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя.

В октябре European Spaceflight заметило, что организация выбрала компании для разработки технологий орбитальной дозаправки.

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