В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами

TNI: российский танк Т-14 «Армата» — это «полный провал»

Российский танк Т-14 «Армата» может оказаться «полным провалом». Двумя словами боевую машину описал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

«Танк Т-14 массой 55 тонн, вооруженный 125-миллиметровой пушкой, столкнулся с задержками в производстве и проблемами со стоимостью», — говорится в публикации.

Там утверждается, что по всем параметрам Т-14 «Армату» «следует считать провальным проектом». Обозреватель пишет, что российская сторона не использует танк в ходе конфликта на Украине, поскольку «не верит, что он сможет проявить себя в боевых условиях».

Ранее автор TNI Кристиан Орр описал ситуацию вокруг Т-14 «Армата» словами из названия пьесы «Много шума из ничего» английского писателя Уильяма Шекспира.

В марте генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за высокой стоимости, в результате чего проще купить те же Т-90.