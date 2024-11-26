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В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

TNI: российский танк Т-14 «Армата» — это «полный провал»

Российский танк Т-14 «Армата» может оказаться «полным провалом». Двумя словами боевую машину описал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

«Танк Т-14 массой 55 тонн, вооруженный 125-миллиметровой пушкой, столкнулся с задержками в производстве и проблемами со стоимостью», — говорится в публикации.

Там утверждается, что по всем параметрам Т-14 «Армату» «следует считать провальным проектом». Обозреватель пишет, что российская сторона не использует танк в ходе конфликта на Украине, поскольку «не верит, что он сможет проявить себя в боевых условиях».

Ранее автор TNI Кристиан Орр описал ситуацию вокруг Т-14 «Армата» словами из названия пьесы «Много шума из ничего» английского писателя Уильяма Шекспира.

В марте генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за высокой стоимости, в результате чего проще купить те же Т-90.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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