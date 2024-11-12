В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира

TNI: ситуация вокруг танка Т-14 «Армата» — это «много шума из ничего»

Ситуацию вокруг российского танка Т-14 «Армата» можно описать словами из названия пьесы «Много шума из ничего» английского писателя Уильяма Шекспира. Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Кристиан Орр.

Автор отмечает, что производство и эксплуатация Т-14 «Армата» по-прежнему ограничиваются высокими затратами, в результате чего его предшественник и конкурент — российский танк Т-90 — является более предпочтительным на сегодняшний день вариантом.

Обозреватель допускает, что Россия продолжит извлекать максимальную выгоду из Т-90, тогда как «будущее Т-14 не выглядит более обнадеживающим, чем настоящее».

В марте генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции (СВО) из-за высокой стоимости, в результате чего проще купить те же Т-90.

В феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с президентом страны Владимиром Путиным, ранее назвавшим российский Т-90М «Прорыв», использующийся в зоне СВО, лучшим в мире танком.