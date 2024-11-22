Войти
Lenta.ru

Замену ATACMS испытали залповым пуском

426
0
0
Фото: Public Domain
Фото: Public Domain.

В США впервые провели испытательный пуск ракет PrSM залпом

Армия США совместно с представителями компании Lockheed Martin впервые провела залповый пуск новых баллистических ракет Precision Strike Missile (PrSM) в рамках испытаний. Об этом сообщает Defense News.

Пуск PrSM, которая станет заменой баллистической ракеты ATACMS, провели в рамках производственных испытаний ракеты на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. В ходе стрельб экипаж установки находился в кабине для демонстрации защищенности бойцов.

«Испытания показали, что PrSM может быть запущена одна за другой из пусковой установки High Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, в соответствии с армейской доктриной, которая требует, чтобы в ходе боевых действий по одной цели были выпущены две ракеты, чтобы гарантировать эффективное поражение», — отмечается в публикации.

В Lockheed Martin рассказали, что две ракеты поразили цель на средней дальности, доказав заявленную точность и боеготовность. Помимо пусковых установок HIMARS, новую ракету можно использовать в составе установок M270A2 MLRS. Дальность PrSM составляет более 400 километров.

В июне издание The War Zone писало, что PrSM впервые поразила движущуюся цель на испытаниях, которые провели в рамках учений Valiant Shield 24.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России