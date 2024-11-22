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В Европе выделили финансирование частным ракетостроительным компаниям

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Изображение: Isar Aerospace
Изображение: Isar Aerospace.

ЕКА выделило 44,2 миллиона евро частным ракетостроительным компаниям

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 44,2 миллиона евро на финансирование частных ракетостроительных компаний. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках инициативы Boost! поддержку получили HyImpulse, Isar Aerospace, Orbex и Rocket Factory Augsburg (RFA). Предоставленное финансирование предлагается направить на снижение давления на бюджеты компаний, вызванного повышенными расходами перед летными испытаниями создаваемых стартапами ракет космического назначения.

Как подсчитало издание, Orbex получит 5,6 миллиона евро, Isar Aerospace — 15 миллионов, а RFA и HyImpulse — по 11,8 миллиона.

В октябре European Spaceflight сообщило, что ЕКА выбрало четыре компании — RFA, The Exploration Company, ArianeGroup и Isar Aerospace — для создания многоразовых ракет.

В том же месяце в RFA заявили, что успешные пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship, являющиеся «невероятным подвигом инженерной мысли» компании SpaceX, имеют обратную сторону медали для Европы, которая в настоящее время не имеет никаких шансов наверстать упущенные возможности в космонавтике.

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