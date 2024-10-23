Войти
Lenta.ru

В Европе признали невозможность догнать SpaceX

341
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

RFA: Европа полностью потеряла возможность догнать SpaceX

Успешные пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship, являющиеся невероятным подвигом инженерной мысли компании SpaceX, имеют обратную сторону медали для Европы. Заявление европейской компании Rocket Factory Augsburg (RFA) приводит издание SpaceNews.

«В то же время у медали есть и вторая сторона: она показывает и подтверждает, что Европа полностью потеряла связь [c реальностью]. Сможет ли она все еще наверстать упущенное? Никаких шансов. По крайней мере так обстоят дела сейчас», — заявили в RFA.

Издание обращает внимание на то, что ранее европейская компания неоднократно призывала Брюссель увеличить инвестиции в европейскую ракетостроительную отрасль и снизить ее забюрократизированность.

В октябре в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.

В августе издание сообщило, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 14:13
  • 5201
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий
  • 22.10 23:30
  • 0
О Т-72 и Т-90.
  • 22.10 22:41
  • 0
Еще о ПВО и средствах нападения с воздуха.
  • 22.10 20:50
  • 0
Ответ на тему ""Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?"
  • 22.10 20:00
  • 0
Ответ на "ПВО: настоящее и будущее"
  • 22.10 19:09
  • 0
Ответ на "TNI: российский Т-72 — величайший танк в мире"
  • 22.10 16:07
  • 0
ПВО: настоящее и будущее
  • 22.10 05:47
  • 0
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?