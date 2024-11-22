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ВВС США поставлена первая опытная ракетa SiAW

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Корпорация Northrop Grumman 18 ноября 2024 года объявила о поставке ВВС США для испытаний первого комплектного опытного образца перспективной многоцелевой дальнобойной управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" Stand In Attack Weapon (SiAW) для оснащения истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, с возможностью размещения ракеты во внутренних отсеках вооружения этого самолета. Ракета SiAW создается Northrop Grumman на основе испытываемой с 2021 года разработанной для ВМС США авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER).

Переданный ВВС США первый опытный образец перспективной многоцелевой дальнобойной управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" Stand In Attack Weapon (SiAW) корпорации Northrop Grumman (с) Northrop Grumman

В сентябре 2023 года Northrop Grumman получила контракт ВВС США на сумму 705 млн долл на создание ракеты SiAW, со сроками достижения ракетой статуса первоначальной оперативной готовности в 2026 году. Номинально контракт был выдан по результатам объявленного ВВС США в январе 2020 года конкурса, однако фактически тендер был формальностью и предложение Northrop Grumman по созданию SiAW на основе ракеты AARGM-ER с самого начала было явно предпочтительным. В мае 2022 года ВВС США выдали корпорациям L3Harris Technologies, Lockheed Martin и Northrop Grumman контракты на разработку аванпроектов по программе SiAW, однако в дальнейшем L3Harris Technologies и Lockheed Martin (последняя представляла развиваемый ею в инициативном порядке проект аэробаллистической ракеты Mako) сами отказались от участия в конкурсе.

Разработка противорадиолокационной ракеты большой дальности AARGM-ER была начата в интересах ВМС США еще в 2015 году компанией Orbital ATK, поглощенной в 2018 году Northrop Grumman (и ныне составившей основу ее подразделения Northrop Grumman Innovation Systems), и рассматривается американцами в качестве одного из перспективных средств противодействия пресловутым "зонам ограничения доступа" (A2/AD) вероятных противников. Ракета AARGM-ER в феврале 2016 года была названа тогдашним министром обороны США Эштоном Картером одним из основных потенциальных элементов усиления ударных возможностей ВМС США в условиях "борьбы с сильным противником", наряду с противокорабельными ракетами LRASM и модернизированными крылатыми ракетами Tomahawk. Командование авиационных систем ВМС США (Naval Air Systems Command) в марте 2019 года выдало Northrop Grumman контракт стоимостью 322,505 млн долл на полномасштабную разработку и испытания ракеты AARGM-ER.

Конструктивно ракета AARGM-ER использует систему наведения и боевую часть противорадиолокационой ракеты AGM-88E AARGM (дальнейшее развитие ракет серии HARM), но получила новый фюзеляж с элементами малозаметности и новый твердотопливный двигатель. Дальность ракеты AARGM-ER не раскрывается, но, по неофициальным источникам, составляет "более 160 морских миль" (300 км). AARGM-ER приспособлена для размешения во внутренних отсеках вооружения истребителей Lockheed Martin F-35С, и соответственно, может размещаться и в отсеках вооружения истребителя F-35A ВВС. AARGM-ER имеет массу 467 кг и длину 4,06 м. Достижение ракетой AARGM-ER статуса первоначальной оперативной готовности в авиации ВМС США было ранее запланировано на июль 2024 года, но пока не состоялось из-за продолжающихся доработок.

Ракета SiAW, как считается, будет иметь отличающуюся от AARGM-ER боевую часть и модифицированную многоканальную систему наведения. Согласно информации в бюджетном запросе ВВС США на 2025 финансовый год, "система Stand-in Attack Weapon (SiAW) обеспечит возможность поражать быстро перемещаемые цели, которые создают среду "огранчения доступа" (Anti-Access/Area Denial - A2/AD). Цели SiAW включают пусковые установки оперативно-тактических баллистических ракет, пусковые установки крылатых ракет наземного базирования и противокорабельных крылатых ракет, постановщики помех, противоспутниковые системы и интегрированные системы противовоздушной обороны".

Northrop Grumman предлагает также ракету наземного старта Advanced Reactive Strike (ARES) в качестве модификации семейства AARGM-ER/SiAW.

Изображения перспективной многоцелевой дальнобойной управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" Stand In Attack Weapon (SiAW) корпорации Northrop Grumman (с) Northrop Grumman

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35
F-35A
F-35C
LRASM
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Orbital ATK
Проекты
2020-й год
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