ВВС США хотят новую противорадиолокационную ракету для истребителей F-35A

Как сообщил журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Gareth Jennings "USAF issues RFI for F-35A SiAW missile", военно-воздушные силы США 8 января 2020 года выпустили запрос на информацию (Request for Information - RFI) к потенциальным поставщикам на разработку новой дальнобойной авиационной противорадиолокационной ракеты Stand In Attack Weapon (SiAW) для оснащения истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, с возможностью размещения ракеты во внутренних отсеках вооружения этого самолета.

Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A, 2017 год (с) Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

Согласно источникам в ВВС США, данный запрос носит формальный характер и фактически ракета SiAW для ВВС будет основываться на создаваемой корпорацией Northrop Grumman для ВМС США авиационной противорадиолокационной ракете большой дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER).

Напомним, что Командование авиационных систем ВМС США (Naval Air Systems Command) выдало 7 марта 2019 года Northrop Grumman контракт стоимостью 322,505 млн долл на полномасштабную разработку и испытания (Еngineering and manufacturing development - EMD) ракеты AARGM-E). Ракета должна быть интегрирована в состав вооружения самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35В/C. Работы по контракту для ВМС должны быть произведены к декабрю 2023 года.

Разработка противорадиолокационной ракеты большой дальности AARGM-ER была начата в интересах ВМС США еще в 2015 году компанией Orbital ATK, поглощенной в 2018 году корпорацией Northrop Grumman (и ныне составившей основу ее подразделения Northrop Grumman Innovation Systems), и рассматривается американцами в качестве одного из перспективных средств противодействия пресловутым "зонам ограничения доступа" (A2/AD) вероятных противников. Ракета AARGM-ER в феврале 2016 года была названа тогдашним министром обороны США Эштоном Картером одним из основных потенциальных элементов усиления ударных возможностей ВМС США в условиях "борьбы с сильным противником", наряду с противокорабельными ракетами LRASM и модернизированными крылатыми ракетами Tomahawk.

Конструктивно ракета AARGM-ER использует систему наведения и боевую часть поступающей на вооружение ВМС США противорадиолокационой ракеты AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM - дальнейшее развитие ракет серии HARM), но получит новый твердотопливный двигатель и соответственно новый корпус увеличенного размера.для увеличения дальности полета. Требуемая дальность AARGM-ER не раскрывается, но, по неофициальным источникам, составит "более 60 морских миль". Корпус ракеты будет выполнен с внедрением элементов малозаметности. Таким образом, внешним обликом и размерами AARGM-ER будет значительно отличаться от известного семейства HARM/AARGM. Ракета AARGM-ER будет приспособлена для размешения во внутренних отсеках вооружения истребителей Lockheed Martin F-35В/С - сейчас ракеты HARM и AARGM нельзя использовать на внутренней подвеске. Таким образом, ракета AARGM-ER/SIAW может быть размещена и в отсеках вооружения истребителя F-35A ВВС. Еще в 2017 году Orbital ATK демонстрировала макета ракеты AARGM-ER, размещенный во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя F-35A.

Используемая на противорадиолокационой ракете AGM-88E AARGM и теперь планируемая к применению на AGM-88G AARGM-ER комбинированная система наведения, помимо традиционной пассивной радиолокационной головки самонаведения, включает таже активный радиолокационный канал миллиметрового диапазона, блок инерциально-спутниковой коррекции и аппаратуру двухсторонней передачи данных.Такая система наведения, как считается, значительно расширяет возможности ракеты по борьбе со сложными современными системами ПВО, в том числе в условиях радиопротиводействия и применения противником мер маскировки и ложных целей.