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В США испугались осознания Россией и Китаем одной особенности поставленных Украине ракет

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости.

TNI: если Россия отразит удар ATACMS, то Китай поймет слабость технологий США

В случае, если России удастся отразить удар ATACMS, Китай осознает слабость военных технологий США. Одной возможной особенности поставленных Украине ракет испугался обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Если бы Россия смогла отразить атаку ATACMS, остальной мир, особенно Китай, понял бы, что военные технологии США слабы и их можно преодолеть», — написал автор.

По его словам, ракеты ATACMS изначально предназначались для борьбы США с СССР в случае, если холодная война перешла бы в горячую. Обозреватель отмечает, что дальность ATACMS составляет около 190 миль (300 километров), чего недостаточно для поражения целей в глубине России, где расположены основные предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

«Эти системы могут быть нацелены на российские склады оружия и оборудования, поддерживающие оборону Курска, линии снабжения и другие базы в России. Но Россия — большая страна, и многое из ее военной техники производится на Дальнем Востоке, вдали от боевых действий», — уверяет эксперт.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что Вооруженные силы России уже сбивали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые президент США Джо Байден разрешил использовать для нанесения ударов вглубь России.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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