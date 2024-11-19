Раскрыта уязвимость разрешенных для ударов вглубь России американских ракет

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ уже сбивали ракеты ATACMS, поэтому опыт есть

Вооруженные силы (ВС) России уже сбивали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые президент США Джо Байден разрешил использовать для нанесения ударов вглубь России, поэтому опыт есть, напомнил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об уязвимости переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«[Для уничтожения ракет ATACMS] у нас есть прежде всего средства противовоздушной обороны (ПВО) от ближнего до дальнего. Конечно, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы уже сбивали ATACMS. Поэтому опыт есть, и он, несомненно, пригодится», — заявил Дандыкин.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.

Позднее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России. Таким образом представитель администрации американского президента не дал прямого ответа на вопрос журналистов о достоверности информации о решении Вашингтона разрешить удары ВСУ вглубь России.