Китай создаст насекомоподобного робота для Луны

Китай создаст насекомоподобного робота для будущих исследования Луны

В Китае ведутся работы по созданию насекомоподобного робота для будущих исследований Луны. Об этом сообщает ТАСС.

Робот будет отличать наличие шести ног, что повысит его устойчивостью, плавность хода и грузоподъемность. «Мы сделали шестиногого робота, который может приземляться и ходить, чтобы совершить качественный прорыв в аэрокосмической сфере», — сказал робототехник из Шанхайского университета Цзяотун Гао Фэн.

По его словам, робот способен одновременно поднимать три ноги, сохраняя устойчивость на оставшихся трех.

В сентябре SpaceNews со ссылкой на планетолога Клайва Нилиза из Университета Нотр-Дам (США) сообщило, что планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА. Издание со ссылкой на научные публикации рассказало, что китайские ученые предлагают использовать лавовые трубки для создания обитаемых баз на Луне, которые предлагается обнаруживать и изучать при помощи роботизированных механизмов.