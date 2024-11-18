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В России испытали систему разминирования «Минскан»

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Система разминирования «Минскан»
Система разминирования «Минскан».
Источник изображения: Пресс-служба МГТУ имени Баумана

Частная компания «Комплит техник» испытала систему разминирования «Минскан»

Частная инженерно-саперная компания «Комплит техник» и специалисты Инжинирингового центра «Автоматика и робототехника» МГТУ имени Баумана провели опытные испытания системы гуманитарного разминирования «Минскан». Об этом сообщил исполнительный директор компании Алексей Малышев, передает ТАСС.

Он отметил, что испытанная технология представляет определенный интерес для целей гуманитарного разминирования. Георадар «Минскана» позволяет распознавать мины, установленные в грунт на различной глубине.

«Способ требует дальнейшей доработки, но его применение в комплексе с другими технологиями представляется вполне перспективным», — сказал Малышев.

В сентябре «Известия» писали, что «Минскан» будет создавать карты минных полей, что позволит обнаружить боеприпасы в восемь раз быстрее. Система состоит из беспилотника с георадаром, который сможет обнаруживать взрывные устройства в ходе полета над минными полями. После этого при помощи искусственного интеллекта создается карта.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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