Войти
Lenta.ru

Преимущества новой системы разминирования раскрыли

173
0
0
Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press
Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press.

«Известия»: система «Минскан» будет создавать карты минных полей с помощью ИИ

Новая система разминирования «Минскан» будет создавать карты минных полей, что позволит обнаружить боеприпасы в восемь раз быстрее. Преимущества разработки раскрыли «Известия».

«Минскан» представляет из себя беспилотник среднего класса с георадаром. Он будет пролетать над минными полями, обнаруживать снаряды, после чего с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будет создана карта местности.

Система была создана представителями МГТУ имени Баумана. Разработчики подчеркивают, что «Минскан» охватывает площадь в восемь раз больше, чем обычный сапер. Кроме того, в таком случае отсутствует риск для человека.

«Вы открываете ноутбук, задаете полетное задание, аппарат взлетает и исследует определенную область. Человек с пультом подстраховывает процесс, но вообще беспилотник справляется с задачей и самостоятельно. Георадар может работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Беспилотник летает при боковом ветре до 15 м/с. Система уже разработана и испытана», — объяснил представитель университета.

Ранее на побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. На видео попал момент, когда туристы российского курорта доставали боеприпас из воды, ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, как несколько молодых людей в купальниках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж. По данным канала, боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.